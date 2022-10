(Di sabato 8 ottobre 2022) Servirà una magia. La Ferrari ha terminato le qualifiche del GP del Giappone, 18° round del Mondiale 2022 di F1, in seconda e terza posizione: il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz si sono fermati a pochi centesimi dalla pole dell’olandese Max. La velocità dimostrata nel corso del weekend nipponico può far sorridere perché si temeva una replica di quanto accaduto a Spa-Francorchamps (Belgio). Il tracciato del Sol Levante ha come requisito essenziale l’efficienza aerodinamica e la RB18 ne ha in abbondanza, aspetto che Max ci ha tenuto a ribadire con la sua pole. Tuttavia, la F1-75 ha messo in mostra un’ottima prestazione, ma per battere l’olandese si dovrà agire in maniera ancor più incisiva. Domani, infatti,ha la possibilità di far calare il sipario su questo Mondiale: una vittoria, con il giro veloce, vorrebbe ...

OA Sport

di Maranello- in cui abbiamo visto la pole sfumare per appena un centesimo con Charles e per mezzo decimo con Carlos. È un peccato perché sappiamo quanto sia importante a Suzuka, ma ...'È stata una sessione serratissima, in cui abbiamo visto la pole sfumare per appena un centesimo con Charles e per mezzo decimo con Carlos - ha detto, Racing Director della Ferrari . È ... F1, Laurent Mekies: "Faremo di tutto per contrastare Max Verstappen" La Scuderia nella griglia del GP del Giappone è seconda con Leclerc a 10 millesimi da Verstappen e terza con Sainz staccato di 57 millesimi. Con il nuovo fondo la F1-75 è parsa competitiva, per cui le ...In casa Ferrari si può essere soddisfatti per la competitività mostrata dalla F1-75 nelle qualifiche di Suzuka, ma il rammarico è d'obbligo visti i soli 10 millesimi che separano Charles Leclerc dalla ...