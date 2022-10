Ennesimo malinteso su Francesco Oppini morto oggi

Leggi su optimagazine

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ormai quella di lanciare la notizia apparente di un personaggio più o meno famoso deceduto è una moda che porta visualizzazioni al sito di turno, come abbiamo avuto modo di registrare in queste ore con. Dopo aver parlato dell’ex concorrente del Grande Fratello VIP in altri contesti, stando ad alcuni articoli pubblicati in passato sul nostro magazine in merito alla sua partecipazione al noto reality,8 ottobre occorre concentrarsi su altri aspetti. Chiarire queste vicende in tempo, evitando che si possano diffondere informazioni false, diventa molto importante. Ancora unsu: alcuni chiarimenti in merito per tutti Con il titolo del nostro articolo, abbiamo parlato di ...