Dove vedere il Record dell’Ora di Ganna in diretta tv e streaming

(Di sabato 8 ottobre 2022) Si avvicina il grande momento per Filippo. Il pluricampione mondiale su pista e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nella serata di sabato 8 ottobre andrà all’assalto del. Appuntamento nel velodromo di Grenchen in Svizzera, luogo in cui il verbanese assalterà il primato dell’ingegnere e pistard di casa Ineos Grenadiers Dan Bigham, il quale lo scorso 19 agosto riusci a percorrere 55,548 chilometri, battendo il precedente primato detenuto dallo stradista belga Victor Campenaerts di oltre 500 metri. LEGGI ANCHE: Mondiali gravel, parteciperà anche Mathieu van der Poel Ilper ribaltare una stagione negativa C’è tanta attesa per questo, tant’è che anche chi non si occupamente di ciclismo ne ha parlato. Filippo ...

