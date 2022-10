“Dov’è Denise Pipitone” Quarto Grado | la bomba dell’ex pm Maria Angioni

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 8 ottobre 2022)in Tunisia, la nuova pistapm. Sono trascorsi 18 anni dalla scomparsa il 1 settembre del 2004, quando la bambina sparisce da Mazara del Vallo, a pochi passi dalla casa della nonna, mentre gioca insieme al cugino. In questi anni i genitori non hanno mai perso la speranza di poterla riabbracciare. Lo scorso primo settembre il padre Piero Pulizzi ha scritto un lungo post per ricordare la sua bambina, protagonista di una triste storia da che ormai da 18 anni non trova un epilogo. “, 18 anni senza di te. L’odio, la cattiveria e l’incapacità di amare di qualcuno non ci ha permesso in questi 18 anni di viverti, averti vicina, abbracciarti e coccolarti. Quest’oggi vivremo la triste ricorrenza del tuo rapimento con dolore e tanta rabbia per tutti i ...