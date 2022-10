DIRETTA – Bologna-Sampdoria | segui la partita LIVE

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di, match delle ore 21:00 valido per la nona giornata di Serie A 2022/2023. Al Dall’Ara disi affrontano due club che non hanno iniziato nel migliore dei modi questa stagione. Entrambe infatti hanno già cambiato tecnico nella speranza di raddrizzare un campionato che, fin dalle prime Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

La Juventus ha toccato a Monza il fondo in campionato e si sta ritrovando dopo la vittoria allo stadium contro il, i bianconeri hanno trovato ulteriore fiducia nella vittoria in Champions ...SAMPDORIA: IL TESTA A TESTA LaSampdoria chiuderà il sabato della nona giornata di campionato. Il testa a testa diSampdoria che presenta due squadre che nel ...... notizie di Bologna e dell’Emilia-Romagna iscriviti gratis alla newsletter del Corriere di Bologna. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui.La partita, con palla a due fissata per domenica alle ore 18, sarà visibile in diretta streaming su LBFTV. Le due formazioni occupano attualmente i vertici opposti della classifica: Schio è infatti ...