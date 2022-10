(Di sabato 8 ottobre 2022) AGI -Vasiutkevych, soprano neidi Donetsk e poi di, adesso canterà a. I sogni pian piano prendono forma. Qui lante sta riannodando i fili della sua vita, ribaltata da quella guerra che l'ha costretta a lasciare l'Ucraina, con marito, due figli, un cane e un gatto. Nelle sue parole la voglia di guardare avanti,re ancora canto, essere pronta per le audizioni della prossima primavera, anche alla, e riappropriarsi della quotidianità svanita all'improvviso quel 24 febbraio che tutti ricordiamo tristemente.prima ha varcato il confine con la Polonia, dove si è fermata per un mese, poi ha deciso di provare a venire in Italia. Il motivo? A parte la forte solidarietà della gente, manifestata da Nord a Sud, ...

AGI - Agenzia Italia

... che vedono il "Pergolesi" impegnato in un grande sforzo produttivo insieme ad una rete di... Un melodramma dal fascino immediato,tratti semplici e caratteristici che conquistano il pubblico ...... che vedono il "Pergolesi" impegnato in un grande sforzo produttivo insieme ad una rete di... Un melodramma dal fascino immediato,tratti semplici e caratteristici che conquistano il pubblico ... Dai teatri di Kiev ora canta a Milano e studia per la Scala, la rinascita di Hanna Per una settimana il Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere ospita l’allestimento del nuovo spettacolo di Massimiliano Gallo. Al ...La meraviglia, la creatività e lo sguardo delle bambine e bambini sulla 55esima Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi. Dopo il successo della campagna di coinvolgimento “io sono l ...