Brest – Lorient | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ilcercherà di continuare il suo inizio stellare della campagna di Ligue 1 quando farà visita allo Stadequesto fine settimana. Ilinizia il weekend in terza posizione, mentre il, in difficoltà, entra nella zona retrocessione della Ligue 1. Il calcio di inizio diè previsto per domenica 9 ottobre alle 15 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreL’inizio della stagione di Ligue 1 è stato straordinario per il, che dopo nove partite si trova nelle prime tre posizioni della classifica. Attualmente terzo, ilsi trova a soli tre punti dal leader Paris Saint-Germain, avendo perso solo una delle nove ...