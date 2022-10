Zielinski | “Sto bene e posso giocare” | poi svela cosa ha detto Spalletti nello spogliatoio dopo la vittoria con l’Ajax!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Piotr, centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Il calciatore polacco si è soffermato sul momento attuale del Napoli e sulle prospettive future della squadra. Di seguito quanto evidenziato: “Le mie condizioni sono buone, ho fatto allenamento intero con la squadra e non ho sentito nessun fastidio”. “Napoli ad Amsterdam? È stata una serata magica, non solo per noi ma per tutti i tifosi. Siamo andati sotto, ma per fortuna c’è stato tempo di riprendere la partita. Siamo contenti di averlo fatto”. “Che ci ha? Ci ha fatto i complimenti per la partita, ma ci ha anche ricordato che non abbiamo fatto ancora niente. Con la Cremonese sarà un’altra storia, sarà una partita difficile, loro affrontano le partite in maniera seria, vogliono fare ...