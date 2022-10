Sara Manfuso si sfoga dopo essere stata cacciata dallo studio da Alfonso Signorini

(Di venerdì 7 ottobre 2022)si è presa tutta una mattinata per riflettere su quanto accaduto ieri sera al Grande Fratello Vip, ha pranzato e poi si èta su Instagram. A mente fredda – pochi minuti fa – ha infatti pubblicato una foto di una donna con scritto STOP sulla mano ed ha fatto alcune precisazioni. “Non ho mai accusato Giovanni Ciacci di molestie sessuali, ho solo precisato quanto mi abbia ferita la frase “simuliamo una violenza sessuale” accompagnata alla toccata dei miei glutei all’interno della casa del GF Vip 7. Io sonovittima di violenza sessuale a diciassette anni e l’ironia sul tema riacutizza un dolore mai davvero superato. Un problema mio? Colpa degli altri? Ho riso alla sua frase nella casa non perché fossi connivente, ma perché provavo imbarazzo e umiliazione. Non volevo che il mio passato – che pure ...

Nel corso del sesto appuntamento con il Grande Fratello Vip , tra gli ex gieffini, accanto a Giovanni Giacci e Ginevra Lamborghini , è intervenuta ancheper spiegare i motivi che l'hanno spinta a lasciare la Casa . Gf Vip,si difende: "Non ho mai accusato Giovanni Ciacci di molestie sessuali", oltre ad esprimere ...Grande fratello vip 2022, pagelle 6a puntata e nomination/cacciata! Carolyn Smith 'tu stavi chiedendo aiuto e nessuno ti ha ascoltato' Carolyn Smith racconta di essere rimasta colpita ...Mattino 5, la conduttrice dice la sua sulla lite Manfuso-Signorini Iera sera è andata in onda la sesta puntata del GF Vip, una di quelle bollenti, ...La giornalista ed ex modella, nel corso della sesta puntata del Grande Fratello Vip, ha avuto un acceso diverbio con Alfonso Signorini, dopo le accuse che ha rivolto a Giovanni Ciacci ...