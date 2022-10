Real Madrid | Ancelotti non vuole rischiare Benzema | l’attaccante non ci sarà col Getafe

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Ilaffronterà ilin campionato e lo farà senzaassente nell’allenamento di rifinitura Ilaffronterà ilin campionato e lo farà senzaassente nell’allenamento di rifinitura. Carlononrischiarlo in ogni caso in vista delle prossime due importanti partite in Champions e il Clasico di settimana prossima. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilaffronterà il Getafe in campionato e lo farà senza Benzema assente nell'allenamento di rifinitura Ilaffronterà il Getafe in campionato e lo farà senza Benzema assente nell'..., NAPOLI E JUVE - 'La squadra dove ho giocato più a lungo è stata il, poi ho giocato quattro anni alla Juve, tre anni al Napoli, poi sei mesi al Milan, sei mesi al Chelsea. Se devo ...Il tecnico del Real Madrid in una recente intervista ha dichiarato che le due squadre potrebbero tornare a lottare per il campionato ...Il Real Madrid affronterà il Getafe in campionato e lo farà senza Benzema assente nell’allenamento di rifinitura Il Real Madrid affronterà il Getafe in campionato e lo farà senza Benzema assente nell’ ...