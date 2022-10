Pioli | “Milan e Juventus lotteranno per vincere lo Scudetto”

Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Juventus Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida ...... StefanoParlaalla vigilia di- Juventus in programma domani alle 18. Le polemiche su De Ketelaere Gli infortuni La Juventus AllegriIl Milan di Stefano Pioli, dopo la sconfitta contro il Chelsea in Uefa Champions League, è atteso dalla sfida contro la Juventus ...VERSO MILAN-JUVENTUS Il tecnico rossonero insiste con il belga, su cui la società è pronta a scommettere. Ma da Adli a Thiaw i nuovi acquisti ancora non si vedono... Piombato… Leggi ...