“Mia figlia soffre di ansia da separazione?”

Salve, ho una bambina di quasi 2 anni. È sempre stata molto legata a me, anche perché siamo sempre noi due soltanto a casa e le dedico molto tempo. Da un periodo, circa tre settimane, ha iniziato ad essere però morbosa. Non gioca quasi più da sola, se inizia un gioco mi chiama subito per farlo insieme a lei, non posso nemmeno più andare in bagno che appena lo capisce, via di scenate, pianti, conati di vomito. Con calma le ho sempre spiegato che la mamma torna subito ma nulla. Però se devo lasciarla qualche ora a casa della nonna mi saluta in tutta tranquillità. Non so più che pensare, molte volte nemmeno la riconosco.didi? Grazie mille.