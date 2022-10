L’inchiesta di Pinuccio sul voto all’estero | parla una scrutatrice | stasera a Striscia la notizia

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Proseguedisuldegli italianiin esclusiva una; questa sera ala(Canale 5, ore 20.35). Il, proseguedell’inviatolaPhoto Credits: MediasetDopo le testimonianze di chi risiede oltreconfine (servizi del 28 settembre e del 5 ottobre), l’inviato del tg satiricoraccoglie le dichiarazioni di unache, in Italia e precisamente a Rho (Milano), si è occupata dello spoglio delle schede in arrivo dall’Europa. «Al seggio nessuno mi ha chiesto la ...

Questa sera a "Rai Scoglio 24" - la rubrica di Striscia la notizia dedicata agli sprechi Rai - continuadisul Festival di Sanremo che, come illustrato nella scorsa puntata ( servizio del 30 settembre ), potrebbe non essere più un'esclusiva Rai. "Il marchio "Festival della canzone ...Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) proseguedisul voto degli italiani all'estero . Dopo le testimonianze degli italiani residenti in Cina e in Australia , che la scorsa settimana al tg satirico avevano dichiarato che in ...