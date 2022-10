“L’amore con me lo faresti?” GF Vip 7 | è successo tra i due concorrenti E hanno parlato

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Al GF Vip 7 Alberto De Pisis ha confessato la sua attrazione per Edoardo Donnamaria. “Edoardo non è un ragazzo particolarmente bello per me e non rientra nei miei canoni. È un ragazzo, ma è un bambino, perché lo è e ha degli atteggiamenti infantili, però forse perché mi è mancata tanto la dolcezza in lui la ritrovo tanto”, ha detto il ragazzo famoso per aver avuto una relazione con Taylor Mega. Nel frattempo Edoardo Donnamaria sembra interessato ad Antonella Fiordelisi e l’ex schermitrice sembra ricambiare seppur con qualche remora. C’è stato anche un bacio tra Alberto De Pisis e Edoardo Donnamaria, ma è sembrato una provocazione tanto che alcuni vipponimesso in guardia Alberto De Pisis: “Io vedo un 70% di palo ragazzi. Mi auguro per te che non sia così. Però vedo il 70% di palo, ma palo frontale purtroppo. Mi auguro che non sia così di cuore, ma non penso di ...