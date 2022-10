Inter | per i tifosi è un harakiri | la scelta di Inzaghi spiazza tutti

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Come rivelato da La Gazzetta dello Sport ,pare, però, deciso a non invertire la rotta almeno fino al Mondiale , poi si vedrà. Attualmente, la fiducia in Handanovic resta alta, ma di certo il ...

...l'applicazione utilizza l'infrastruttura di rete della compagnia assicurativa francese IMA (Mutuelles Assistance). L'app Liberty Rider può essere scaricata gratuitamente e utilizzata anche...L'anno scorso infatti non riuscì mai a conquistare l'intero bottino con le dirette rivalilo scudetto, tanto da mettere assieme solo 4 punti in 6 partite, tra andata e ritorno, con Milan,e ...I tifosi dell’Inter provano a motivare la situazione Non manca chi prova a dare una spiegazione logica e scrive: “Lo fa per non rovinare gli equilibri nello spogliatoio, dove non si sa chi è il vero ...Il programma della 9° giornata, numeri e curiosità. Il campionato italiano scende in campo con la 9° giornata della stagione 2022/2023 ...