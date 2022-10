La Stampa

A seguire, si alzerà il sipario sul primo 'atto politico' della nuova legislatura, ovvero l'elezione dei nuovi presidenti di Camera e Senato, che succederanno a Roberto Fico e. ...Giancarlo Giorgetti o Riccardo Molinari sono i favoriti per succedere a Roberto Fico alla Camera, Ignazio La Russa per avvicendare Maria. L'ultima volta che ha presieduto è stato ... Elisabetta Casellati: “Credo che Giorgia sia pronta per la sfida, da lei mi aspetto un governo autorevole” (Adnkronos) - ""È stata una 'legislatura di emergenza'", ma "di fronte all’imprevedibilità degli avvenimenti, le Istituzioni hanno retto, hanno continuato a garantire un solido ancoraggio. Il Parlamen ...Roma, 5 ott. Adnkronos) – "Per molti versi, questa è stata una 'legislatura di emergenza'. Di fronte all'imprevedibilità degli avvenimenti, siamo stati costretti ad inseguire le tante urgenze.