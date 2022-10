Dacia - A Parigi con la prima ibrida Jogger e la Duster Mat Edition - VIDEO

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Annunciata fino dal lancio del modello, la versione Hybrid 140 delladebutterà al Salone die sarà a listino nel 2023, segnando l'inizio dell'elettrificazione della gamma del marchio. All'evento francese sarà presentata anche la serie specialeMat. Laè la. Per la, la motorizzazionerappresenta un importante traguardo: oltre ad ampliare il bacino di clienti potenziali, infatti, segna anche l'inizio di un processo che porterà all'elettrificazione della gamma. In questo senso, le sinergie interne al gruppo Renault sono cruciali: laHybrid 140 adotta infatti il powertrain E-Tech -qui ...

Salone dell'Auto di2022: le auto più attese Neanche a dirlo, le grandi protagoniste dell'... A fare la parte del leone è il gruppo Renault , con i suoi brand, Mobilize, Renault e Alpine. ...Nella notte la polizia ha controllato le videocamere che controllano, ha seguito il tragitto della, e l'ha trovata a Bois - Colombes, nella periferia Ovest della città, dove ha trovato ...A quattro anni di distanza dall’ultima edizione torna il Salone dell’Auto di Parigi che apre i battenti il 17 ottobre per la stampa e il 18 per i visitatori.Dacia, al Salone di Parigi, ha mostrato la sua gamma rinnovata con la nuova brand identity, ma non solo. C'è la Duster da collezione, la Jogger plug-in e il prototipo Manifesto ...