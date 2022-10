Pagelle Roma Betis | TOP e FLOP dopo il primo tempo

(Di giovedì 6 ottobre 2022) I top ee i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Europa League 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 3ª giornata del campionato di Europa League 2022/2023. TOP: Dybala, Zaniolo: Matic, Cristante VOTI: al termine del match L'articolo proviene da Calcio News 24.

...di Maurizio Sarri e ladi José Mourinho, vincitrice della scorsa Conference League. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le...Tabellino eSturm Graz (4 - 3 - 1 - 2): Siebenhandi 6; Gazibegovic 4, Affrengruber 6,5, Wuthrich 6,5, Dante. 7; Stankovic 6,5, Hierlander 6,5 (dal 76' Ljubic s.v.), Prass 5,5 (dall'85' ...Scialbo pareggio a reti bianche per la Lazio in Europa League in casa dello Sturm Graz. Il migliore in campo dei biancocelesti è Provedel, male Immobile e Milinkovic-Savic ...Al termine della partita tra Sturm Graz e Lazio, il direttore di cittaceleste.it Stefano Benedetti dice la sua con le pagelle ...