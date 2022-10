Orietta Berti | la grande sofferenza | “Per fortuna mi hanno aiutata”

Leggi su inews24

(Di giovedì 6 ottobre 2022)ha dovuto sopportare una, che è riuscita a sopportare solo perchè è stata. Ecco il racconto della cantante che è già diventata imprescindibile in questa edizione del GF Vip. La puntata del GF Vip 7 che è andata in onda il 3 ottobre verrà ricordata a lungo per i temi L'articolo proviene da Inews24.it.