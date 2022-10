Leverkusen | si presenta Xabi Alonso | «Voglio un calcio moderno e vincente»

Alfredo Pedullà

Oltre a Bologna le altre città coinvolte sono: Belgrado, Colonia,, Istanbul, Kaunas, Parigi, Siviglia e Salonicco. I mille biglietti gratuiti per assistere alla serata di lancio sono ...... Sky, Sky Sport Calcio 21:00 Calcio , UEFA Champions League: Porto - BayerMediaset ... Italiaonlineprodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e - ... Bayer Leverkusen, Xabi Alonso si presenta: “Sfida che mi attira molto. Rosa di grande qualità” In seguito ad un brutto avvio di stagione (17esimo posto in Bundesliga, una vittoria e due sconfitte in Champions League), la dirigenza del Bayer Leverkusen ha deciso di effettuare un cambio di ...Dopo il 2-0 contro il Porto, il Bayer Leverkusen ha deciso di puntare su Xabi Alonso come nuovo allenatore. Queste le parole dello spagnolo.