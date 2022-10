Golf | Open di Spagna 2022 | Rahm parte forte | bene Paratore

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Buon primo round a Madrid per Jon. Nella 95/a edizione dell’di, l’ex numero 1 al mondo si e’ messo subito in evidenza con un giro in 64 (-7) colpi che gli e’ valso la 4/a posizione al fianco del francese Matthieu Pavon e dello svedese Joakim Lagergren. Meglio del terzetto appaiato al quarto posto il cinese Ashun Wu, l’olandese Darius Van Driel e il thailandese Kiradech Aphibarnrat, tutti in testa con 63 (-8). Un eagle, sei birdie e un bogey per, che insegueil terozo successo nella competizione (dopo le affermazioni del 2018 e del 2019) per emulare quanto fatto in passato da Severiano Ballesteros. Al Club de Campo Villa de Madrid (par 71), tra gli azzurri buon inizio per Renato. Il romano e’ 14° con 67 (-4) davanti a Edoardo Molinari, 21° con 68 (-3). Avvio complicato per ...

OA Sport

The complex will beall year round and expects to receive around 350,000 visitors annually. ... which allows the use of any type of water, consumes 30 times less water than acourse and only ...Il programma prosegue con un 'fuori porta', sabato 22 ottobre 2022 con un pomeriggio al clubdi Montecatini, 'Slice', organizzato da Korian clinica Leonardo, un evento benefico per ... Golf: Aphibarnrat, van Driel e Wu, in tre al comando dell'Open di Spagna. Rahm insegue, Paratore 14° Golf, Open di Spagna: Rahm parte forte, bene Paratore. Buon inizio per Rahm che insegue la terza vittoria nel torneo. Rahm si trova in quarta posizione. Per quanto riguarda Paratore è 14° dopo la prim ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...