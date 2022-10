De Vrij-Inter | cambia tutto | la decisione sul futuro

(Di giovedì 6 ottobre 2022) È cosa nota che la situazione tra il difensore olandese Stefan Dee l’sia da qualche mese tesa sul tema rinnovo, ma nelle ultime ore però qualcosa potrebbe portare unmento. Come riportato da Nicolò Schira su Twitter, il difensore olandese avrebbe deciso dire agente e molti sarebberoessati a seguirlo ma, Federico Pastorello al momento sarebbe in pole position. DeAgente Un contratto in scadenza nel 2023 e le prestazioni sottotono di inizio stagione non sembrano i migliori presupposti per il proseguo del rapporto tra le parti. Il problema che persiste fino ad oggi però è l’assenza di offerte concrete e, in quest’ottica subentrerebbe la scelta di un nuovo agente a curare i suoiessi, magari con ...

Commenta per primo La vittoria dell'orgoglio . L'in crisi si rialza nella sfida più dura, battendo il Barcellona per la terza volta nella ... annullato da un rinato de. L'olandese con ...Contro il Barcellona si sono rivisti Skriniar, Dee Bastoni in grande spolvero e la porta resta inviolata: il confronto con i numeri difensivi ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...