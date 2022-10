Danilo centrale lascia un buco in fascia | Juve | tutti i nomi nel mirino

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Il passivo da 254 milioni nel bilancio 2022 obbliga l'area tecnica della Juventus a fare comunque un certo tipo di ragionamenti in vista del mercato di gennaio e soprattutto di quello della prossima ...Commenta per primo Le ultime scelte di formazione di Max Allegri , conschierato da difensorein Champions League contro il Maccabi Haifa, confermano quelle che saranno le scelte della Juventus sul mercato. Il brasiliano sarà sempre più considerato un ...Blog Calciomercato.com: Archiviato il successo casalingo contro il Bologna, in questo nuovo inizio di stagione dopo la falsa partenza della prima parte, il calendario propone adesso ...Di seguito tutte le probabili formazioni di Juventus-Bologna, raccolte dai nostri inviati. Juventus-Bologna - Domenica 2 Ottobre, ore 20.45, Allianz.