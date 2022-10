A settembre mercato auto in ripresa | ma pesano chip ed elettrico

Dal primo gennaio al 30più di 100mila persone si sono godute il meritato relax, per un ... Tantosvago apre le vendite anche aldel Welfare Aziendale, proponendo l'integrazione del ...Tali fonti, a tale proposito, hanno precisato che da Bruxelles è stato dato a finel'ok ...potenziale rinegoziazione sarà importante sia per la crescita che per il sentiment del' , è' ...Secondo segno positivo consecutivo per il mercato dell'auto italiano. Secondo i dati del ministero dei Trasporti, sono 110.976 le auto immatricolate nel mese di settembre, il 5,4% in più dello stesso ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...