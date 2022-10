Von der Leyen | Ok a price cap sul gas | ma con forniture sicure

Agenzia_Ansa : Ursula von der Leyen: 'I prezzi elevati del gas fanno lievitare i prezzi dell'elettricità. Dobbiamo limitare questo… - davcarretta : Ursula von der Leyen annuncia una 'lettera' ai leader in vista del Consiglio europeo con una road map su: - negoz… - TgLa7 : #Caroenergia, Von der #Leyen: pronti a price cap su gas per elettricità - psymonic : Ogni volta che leggo le dichiarazioni della Von der Leyen mi chiedo se vengano dal tandem Gegia-Ciacci - Gazzettadiroma : “I prezzi elevati del gas fanno lievitare i prezzi dell’elettricità. Dobbiamo limitare questo impatto inflazionisti… -

Lo ha detto la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, intervenendo durante la seduta plenaria del Parlamento europeo, sottolineando che "questa riduzione e' stata compensata con ...- - > UrsulaLeyen - Ansa . Accordo tra i 27 sul nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, incluso il price cap al petrolio . Il via libera è arrivato in mattinata nel corso del Coreper, la riunione ...L’Ue ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia. “Non accetteremo mai i falsi referendum di Putin né alcun tipo di annessione in Ucraina. Siamo determinati a continuare a far pagare il Cr ...Per questo motivo - ha detto la presidente della Commissione Europea intervenendo alla plenaria del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen -, siamo pronti a discutere un tetto al prezzo del gas ...