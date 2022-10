Torino, occhi in Spagna: piace Martinez (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il Torino e il diesse Vagnati mettono nella lista degli acquisti il terzino Arnau Martinez del Girona Il Torino e il diesse Vagnati mettono nella lista degli acquisti il terzino Arnau Martinez del Girona. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata sarebbero rimasti colpiti dall’esterno spagnolo e ha catturato l’attenzione dell’ex diesse della Spal. Dopo la promozione in Liga, ha anche esordito con la Nazionale U21 iberica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ile il diesse Vagnati mettono nella lista degli acquisti il terzino Arnaudel Girona Ile il diesse Vagnati mettono nella lista degli acquisti il terzino Arnaudel Girona. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata sarebbero rimasti colpiti dall’esterno spagnolo e ha catturato l’attenzione dell’ex diesse della Spal. Dopo la promozione in Liga, ha anche esordito con la Nazionale U21 iberica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

