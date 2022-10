Serie A: Inzaghi, alle corde: una sconfitta contro il Bara potrebbe portare all’espulsione (Di mercoledì 5 ottobre 2022) 2022-10-04 12:16:11 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: sìSono tempi duri per i tecnici europei, e ne è prova la situazione che sta attraversando Simone Inzaghi. Il tecnico italiano è sul filo del rasoiose ne parla da diverse settimane e con l’ombra di una parte della tribuna interista e del consiglio che gli chiede la testa. Una sconfitta in Champions contro il Braa, che complicherà la qualificazione dei nerazzurri alla fase successiva, potrebbe precipitarne l’espulsionesecondo la ‘Gazzetta dello Sport’. Gli scarsi risultati dell’Inter a inizio stagione hanno portato al rinnovo dell’allenatore in estate come responsabile del progetto a lungo termine, e allenatore con ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 5 ottobre 2022) 2022-10-04 12:16:11 Notizia fresca fresca direttamente daride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: sìSono tempi duri per i tecnici europei, e ne è prova la situazione che sta attraversando Simone. Il tecnico italiano è sul filo del rasoiose ne parla da diverse settimane e con l’ombra di una parte della tribuna interista e del consiglio che gli chiede la testa. Unain Championsil Braa, che complicherà la qualificazione dei nerazzurri alla fase successiva,precipitarne l’espulsionesecondo la ‘Gazzetta dello Sport’. Gli scarsi risultati dell’Inter a inizio stagione hanno portato al rinnovo dell’natore in estate come responsabile del progetto a lungo termine, enatore con ...

Gazzetta_it : #Inter, #Inzaghi traballa: il futuro si decide in nove giorni - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions, Inter: Inzaghi 'Vittoria può essere un nuovo inizio' 'Niente rivincite personali, ora dobbiamo recuperare in Serie A' - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: Cuore Inter, è una vittoria pesantissima! Gran gol di Calha: il Barça piange #InterBarcellona - qquietstorm042 : @I_Love_Success Simeone Inzaghi Bro,Filippo coaches Reggina in Serie B - SportRepubblica : Inter, Inzaghi: 'Una serata che aspettavamo da tanto tempo, potrebbe essere la svolta' -