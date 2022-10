Se hai 1 uovo e arancia prepari queste merendine in 5 minuti | I bambini ne andranno matti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dellegustosissime sono quello che ci vuole per colorare di dolcezza le tue giornate. Morbidi e irresistibili,all’e al cocco saranno molto facili e veloci da portare a termine. La ricetta di questi dolcetti non richiede nessun procedimento complicato e potrai mangiarli in un sol boccone. Il loro gusto sarà perfetto da gustare in qualsiasi momento della giornata: sia a colazione che dopo un buon pranzo. Servili aiper fare merenda: li ameranno!e cocco: ingredienti. Gli ingredienti da utilizzare per realizzare l’impasto sono: 140 gr di farina 00 1 buccia grattugiata d’90 ml di succo d’8 gr di lievito per dolci 70 gr di zucchero semolato 60 ml di olio 1 ...