Roger Waters a Rolling Stones: 'In Ucraina sono in una kill list supportata dal governo' (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roger Waters, co - fondatore dei Pink Floyd, in un'intervista a Rolling Stones ha sostenuto di esser stato inserito dal governo ucraino in una vera e propria 'kill list". 'Non dimenticare che sono su ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 ottobre 2022), co - fondatore dei Pink Floyd, in un'intervista aha sostenuto di esser stato inserito dalucraino in una vera e propria '". 'Non dimenticare chesu ...

Spettakolo_mag : Grande successo per il 'This Is Not A Drill' tour di @rogerwaters, che aggiunge una settima data in Italia, la terz… - UnipolArena : A grande richiesta: aggiunta la terza data di Roger Waters all'Unipol Arena! 21/28/29 aprile 2023 - TicketOneIT : ??A grande richiesta si aggiunge una data al 'This Is Not A Drill' tour di @rogerwaters! ?? La nuova data: ??21 april… - rsvp56513 : RT @diandgiconcerts: ROGER WATERS A grande richiesta si aggiunge una nuova data al tour più atteso del 2023 21 APRILE BOLOGNA - UNIPOL A… -