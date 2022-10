Principio d'incendio a Prada Montenapoleone spento da vigili (Di mercoledì 5 ottobre 2022) I vigili del fuoco sono intervenuti stamani nel negozio Prada in via Montenapoleone nel centro di Milano con sei squadre per domare un Principio d'incendio di un quadro elettrico al primo piano. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Idel fuoco sono intervenuti stamani nel negozioin vianel centro di Milano con sei squadre per domare und'di un quadro elettrico al primo piano. La ...

solospettacolo : Principio d'incendio a Prada Montenapoleone spento da vigili - alexarmuzzi : RT @rep_milano: Principio di incendio nel negozio Prada di via Montenapoleone a Milano: fiamme da un quadro elettrico - Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: Principio di incendio nel negozio Prada di via Montenapoleone a Milano: fiamme da un quadro elettrico - varesenews : Principio d’incendio in via Monte Napoleone a Milano in un negozio di moda - TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Principio di incendio nel negozio Prada di via Montenapoleone a Milano: fiamme da un quadro elettrico -