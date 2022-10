Porsche 911 GT3 RS - Flat out a Silverstone con la più estrema delle noveundici - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) La radicata ossessione degli inglesi per il tempo, di cui ne discutono amabilmente davanti alla tazza di tè, è dovuta alla particolare instabilità climatica del paese.non fa eccezione, con sole e pioggia che poco amabilmente si alternano sulla pista, ma se non altro è stata una tremenda opportunità per farmi comprendere a fondo l'importanza di quell'invisibile magia nera che prende il nome di deportanza. Ci si deve fidare dell'aria. D'altronde la nuova911 GT3 RS vive di questo, basta guardarla, e mentre sono fermo in pit lane in attesa del mio primo stint di guida ripeto a me stesso che devo fidarmi della aerodinamica, anche se l'asfalto è nelle condizioni peggiori che potessi desiderare: umido, freddo, bagnato a tratti. Sfrutto le inedite microregolazioni per adattare il telaio alla situazione: compressione ed estensione degli ...