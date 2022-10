Orbán che teme gli taglino i fondi, ma l’Europa può fidarsi delle sue promesse? (Di mercoledì 5 ottobre 2022) È una relazione tossica. Ogni volta il primo ministro ungherese Viktor Orbán promette di cambiare, ma fino a quando l’Europa continuerà a credergli? In ballo, oggi, ci sono 7,5 miliardi di euro: la Commissione minaccia di congelarli per le violazioni allo stato di diritto, Budapest si impegna alle riforme perché ha bisogno di liquidità. Il Consiglio ha tempo fino al 18 ottobre per un verdetto che può slittare di due mesi. l’Europarlamento chiede di evitare rinvii, i sovranisti sperano nel soccorso da destra di Giorgia Meloni. La vittoria della coalizione guidata Fratelli d’Italia alle elezioni è stata festeggiata dai populisti del continente. In lei spera proprio Orbán. «Ha investito nel suo rapporto con Meloni moltissimo negli ultimi anni, anche quando il partito era ancora lontano dal potere» ha spiegato a Balkan ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 5 ottobre 2022) È una relazione tossica. Ogni volta il primo ministro ungherese Viktorpromette di cambiare, ma fino a quandocontinuerà a credergli? In ballo, oggi, ci sono 7,5 miliardi di euro: la Commissione minaccia di congelarli per le violazioni allo stato di diritto, Budapest si impegna alle riforme perché ha bisogno di liquidità. Il Consiglio ha tempo fino al 18 ottobre per un verdetto che può slittare di due mesi.rlamento chiede di evitare rinvii, i sovranisti sperano nel soccorso da destra di Giorgia Meloni. La vittoria della coalizione guidata Fratelli d’Italia alle elezioni è stata festeggiata dai populisti del continente. In lei spera proprio. «Ha investito nel suo rapporto con Meloni moltissimo negli ultimi anni, anche quando il partito era ancora lontano dal potere» ha spiegato a Balkan ...

