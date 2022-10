Gran Piemonte 2022: probabile volata a Beinasco. Davide Ballerini ci riprova, occhio a Olav Kooij (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Prosegue il calendario delle corse italiane in questo finale di stagione per il ciclismo su strada. Domani appuntamento con il Gran Piemonte: gara storica, giunta all’edizione numero 106, che ha cambiato più volte pelle, passando da una semiclassica ad una prova puramente per velocisti. PERCORSO I corridori affronteranno 198 chilometri con partenza da Omegna e arrivo sul traguardo presso Beinasco; come si evince dall’altimetria, il percorso non presenta difficoltà altimetriche il che porta a immaginare un finale in volata molto acceso. L’unica difficoltà sarà sulle pendici della Collina di Superga di cui si scala il versante “Pilonetto” con pendenze vicine alla doppia cifra. Scollinamento comunque a 60 chilometri dal traguardo con tutto il tempo per le squadre dei velocisti per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Prosegue il calendario delle corse italiane in questo finale di stagione per il ciclismo su strada. Domani appuntamento con il: gara storica, giunta all’edizione numero 106, che ha cambiato più volte pelle, passando da una semiclassica ad una prova puramente per velocisti. PERCORSO I corridori affronteranno 198 chilometri con partenza da Omegna e arrivo sul traguardo presso; come si evince dall’altimetria, il percorso non presenta difficoltà altimetriche il che porta a immaginare un finale inmolto acceso. L’unica difficoltà sarà sulle pendici della Collina di Superga di cui si scala il versante “Pilonetto” con pendenze vicine alla doppia cifra. Scollinamento comunque a 60 chilometri dal traguardo con tutto il tempo per le squadre dei velocisti per ...

