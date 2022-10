Gran Piemonte 2022 | il percorso ai raggi X Partenza da Omegna | arrivo a Beinasco con probabile volata

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Si avvicina la fine della stagione ciclistica, ultime gare in programma con tanta attesa per assistere alle emozioni che le gare in Italia sanno regalare: a tal proposito, infatti, domani giovedì 6 ottobre è in programma il, di cui di seguito presentiamo altimetria e. I corridori affronteranno 198 chilometri condasul traguardo presso; come si evince dall’altimetria, ilnon presenta difficoltà altimetriche il che porta a immaginare un finale inmolto acceso. Di conseguenza, almeno sulla carta (sappiamo poi quanto possa essere imprevedibile il ciclismo, con magari qualche attacco da lontano che potrebbe andare in ...