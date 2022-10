F.1: Leclerc 'Titolo entro 2026 possibile ma servono altri passi avanti' (Di mercoledì 5 ottobre 2022) "Continuiamo a lavorare e a migliorare così e arriverà presto" MARANELLO (MODENA) - "Quanti anni sono disposto ad aspettare per vincere il Titolo? Lo voglio il prima possibile, continuiamo a lavorare ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 ottobre 2022) "Continuiamo a lavorare e a migliorare così e arriverà presto" MARANELLO (MODENA) - "Quanti anni sono disposto ad aspettare per vincere il? Lo voglio il prima, continuiamo a lavorare ...

pierio33 : @Charles_Leclerc consiglio100% sincero : se nel’23 vuoi contendere il titolo a Max, ti serve 1) lo status di prima… - Only_Leclerc : RT @SimonaTorlai: @poesiadeimotori Io ero lì la domenica che morì Senna, ed anche al titolo sfumato per Eddie. Eppure ho votato Monza 2019.… - Only_Leclerc : RT @FRAXCHARLES: scusami eh ma dice “IL TUO MOMENTO INDIMENTICABILE”, ciò significa in base alla propria esperienza, quindi magari chi come… - EstebBeltramino : Leclerc: 'Titolo addio, ma ora 6 GP per una gran Ferrari, pure la domenica' #F1 #motori #formula1 - RoccoFiorenzo : @Charles_Leclerc Bravo gara bellissima prossimo anno sei pronto x il titolo se la scuderia nn fa cazzate -