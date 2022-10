Cristiana Capotondi svela: “Io e Andrea Pezzi siamo separati da un anno, ma quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona…” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Cristiana Capotondi è diventata mamma per la prima volta. Come anticipato di recente da tutte le riviste di gossip, l’attrice, era in dolce attesa della sua prima figlia che, a quanto si pensava, potesse essere figlia anche dello storico compagno ossia Andrea Pezzi. Ma stando a quanto si apprende oggi, invece il papà della piccola non sembrerebbe essere lui. La notizia è arrivata direttamente da un comunicato rilasciato all’ANSA. Qui Cristiana Capotondi ha rivelato di aver partorito lo scorso mese, dunque a Settembre, e di aver chiamato la sua piccola Anna. Allo stesso modo però l’attrice ha voluto fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale che è ben diversa da ciò che pensavamo. La sua relazione che durava da oltre ben 15 anni, è giunta a termine ma Andrea è ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 5 ottobre 2022)è diventata mamma per la prima volta. Come anticipato di recente da tutte le riviste di gossip, l’attrice, era in dolce attesa della sua prima figlia che, a quanto si pensava, potesse essere figlia anche dello storico compagno ossia. Ma stando a quanto si apprende oggi, invece il papà della piccola non sembrerebbe essere lui. La notizia è arrivata direttamente da un comunicato rilasciato all’ANSA. Quiha rivelato di aver partorito lo scorso mese, dunque a Settembre, e di aver chiamato la sua piccola Anna. Allo stesso modo però l’attrice ha voluto fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale che è ben diversa da ciò che pensavamo. La sua relazione che durava da oltre ben 15 anni, è giunta a termine maè ...

