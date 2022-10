Bargiggia e la sua squadra del cuore: “Ecco per chi tifavo, ma poi ho cambiato idea” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il noto giornalista sportivo Paolo Bargiggia, ha parlato a 7 Gold della sua squadra del cuore, rispondendo a tono ad alcuni tifosi. Ecco le sue dichiarazioni, raccolte da Area... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il noto giornalista sportivo Paolo, ha parlato a 7 Gold della suadel, rispondendo a tono ad alcuni tifosi.le sue dichiarazioni, raccolte da Area...

Pall_Gonfiato : #Bargiggia e la sua squadra del cuore: “Ecco per chi tifavo, ma poi ho cambiato idea” - ANNACONCETTA6 : @Paolo_Bargiggia @sscnapoli @AFCAjax Verdissimo L ajax nella sua grande storia in campo internazionale, A casa sua, non ha mai preso 6 gol. - Ozzy_keiji1976 : @Paolo_Bargiggia @juventusfc Bho io preferisco sempre chi mi parla diretto..a prescindere dal fatto che posso condi… - mencaregio : @lucatelese @Paolo_Bargiggia @La7tv @nonelarena Posso non essere d’accordo con @lucatelese su molte cose (penso all… - Francereale97 : Molto contento di aver potuto intervistare il collega @Paolo_Bargiggia, lo ringrazio per la sua disponibilità e per… -