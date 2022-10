“Andrò a scadenza” | protagonista dello scudetto | lascia il Milan a fine stagione?

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’attaccante rossonero Olivier Giroud, autore di un sorprendente inizio diha rito un’intervista al prestigioso quotidiano francese Equipe esprimendosi sul suo futuro, ecco le parole: “L’ho sempre detto: finché avrò le capacità fisiche, finché il mio corpo me lo consentirà, cercherò di raggiungere il livello più alto. Nella mia testa ho sempre questa grande motivazione. Due anni fa ho detto altri due anni… ma ora sto ancora molto bene. Sono ancora lì.anno. Vedremo. Ma non mi fisso dei limiti“ Attualmente la dirigenza delnon ha ancora deciso se rinnovare il contratto del giocatore transalpino, ma sicuramente la sua esperienza è stata un fattore chiave per la crescita dei tanti giovani rossoneri. Riccardo Vinci.

