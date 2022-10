Allarme Oms | “Torna il colera | focolai in 27 Paesi e letalità più alta”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – Nel 2022 il ritorno del. A lanciare l’è l’Organizzazione mondiale di sanità che parla anche dipiù, oggi in occasione del consueto incontro con la stampa. “Un’altra malattia che stando in modo indesiderato – ha annunciato il direttore generale dell’agenzia Onu per la salute, Tedros Adhanom Ghebreyesus – è il. Nell’ultimo anno abbiamo assistito a un preoccupante aumento diin tutto il mondo, dopo anni di calo dei casi. Solo nei primi 9 mesi” del 2022, “sono 27 iche hanno segnalato”. E “non solo stiamo assistendo a più– avverte il Dg – ma anche amortali. I dati di cui disponiamo, che sono limitati, ...

Adnkronos

(Adnkronos) – Nel 2022 il ritorno del colera. A lanciare l'allarme è l'Organizzazione mondiale di sanità che parla anche di letalità più alta, oggi in occasione del consueto incontro con la stampa. "U ...L'Oms lancia l'allarme colera, con focolai in oltre 27 Paesi diversi e che si sta presentando con una letalità più alta.