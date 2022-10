5 ottobre … (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Gli eventi datati 5 ottobre “Il primo allenatore britannico ad aver portato una britannica in cima all’Europa”. In una puntata di ‘Buffa racconta Storie mondiali’ lo storyteller ha descritto così Jock Stein, il tecnico del Celtic campione d’Europa nel 1967: da commissario tecnico della Scozia, morirà nel 1985 durante una gara di Qualificazione per il Mondiale messicano. Era nato il 5 ottobre 1922. Ed esattamente venticinque anni fa Abel Balbo realizzava il centesimo gol in Serie A. Era la sua quinta annata a Trigoria -la Roma lo aveva prelevato dall’Udinese-e quel dì la sua tripletta al Napoli oscurava la prima rete in maglia giallorossa di Carmine Gautieri. E oggi ne compie sessanta Kevin Hitchcock, per tante stagioni portiere di riserva del Chelsea ma uomo importante per lo spogliatoio dei ‘ Blues’. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Gli eventi datati 5“Il primo allenatore britannico ad aver portato una britannica in cima all’Europa”. In una puntata di ‘Buffa racconta Storie mondiali’ lo storyteller ha descritto così Jock Stein, il tecnico del Celtic campione d’Europa nel 1967: da commissario tecnico della Scozia, morirà nel 1985 durante una gara di Qualificazione per il Mondiale messicano. Era nato il 51922. Ed esattamente venticinque anni fa Abel Balbo realizzava il centesimo gol in Serie A. Era la sua quinta annata a Trigoria -la Roma lo aveva prelevato dall’Udinese-e quel dì la sua tripletta al Napoli oscurava la prima rete in maglia giallorossa di Carmine Gautieri. E oggi ne compie sessanta Kevin Hitchcock, per tante stagioni portiere di riserva del Chelsea ma uomo importante per lo spogliatoio dei ‘ Blues’. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo ...

Mov5Stelle : Buon compleanno MoVimento 5 Stelle! Nasciamo 13 anni fa, il 4 ottobre 2009 nel giorno di San Francesco, dal grande… - bartolopietro1 : Dal 3 ottobre 2013 sono scomparse in mare oltre 22 mila persone. Possiamo fermare questo massacro solo con un cambi… - mengonimarco : CIAO MANTOVA, BUONA VITA ?? Ciao #MENGONILIVE2022 ci vediamo al Forum di Milano il 5, 7, 8 e 10 ottobre ?? Le prim… - RobyDeLucaUITO : RT @UITORINO: Il 27 e 28 ottobre @CdD_torino Circolo del Design presenta 'Next Now - Il design per l'innovazione sociale nella cultura d'im… - Noiteeluar1 : RT @nubeinterstella: Quante cose si capiscono in un giorno qualunque di un ottobre che potrebbe essere un altro. -