"Una lezione per le democrazie". Pure Le Monde fa "chapeau" alla Meloni

(Di martedì 4 ottobre 2022) Il quotidiano francese, chevigilia del voto aveva criticato il centrodestra, ammette che qualcosa in Italia è cambiato: "giudicata la più coerente, centrosinistra non credibile per gli elettori"

marattin : Quanto avvenuto in Gran Bretagna (un intervento giusto - la riduzione fiscale - ma finanziato tutto a debito) dimos… - sebmes : C’è un abisso tra la dignità con cui @EnricoLetta ha ammesso la sconfitta e l’impudenza di Salvini che fa finta di… - NicolaPorro : ???? Il duro scontro tra #Saviano e #Sgarbi ?? - xquelchevale : RT @polemicosa101: ‘Per me è una lezione quello che è successo ieri, Cristina prima di andare a letto fa: è una giornata da dimenticare, e… - infoitcultura : Nikita commenta il caso Marco Bellavia: “Una lezione” -

Orizzonte Scuola

pratica che il presidente, a quanto si e' capito, vuole portare a termine in tempi rapidi ... Questo Paese non puo' dimenticare ladi San Francesco, osserva il presidente: 'Piu' che le ...Va da sé, quindi, che intale visione, non solo la pena di morte, ma anche la detenzione perpetua sono ritenute delle pene ingiuste. La prima è, di tutta evidenza, la negazione stessa del diritto ... “Fare lo scienziato sul tema energia”. Che cos’è l’alfabetizzazione energetica In allegato una lezione sul “metodo scientifico” Così, ora, Le Monde ha definito le recenti elezioni italiane una "lezione per tutte le democrazie occidentali". Un evento, insomma, destinato a fare scuola. Chapeau. Il quotidiano della gauche ...CD Projekt RED ha deciso di fare le cose in grande anche con The Witcher, presentando una nuova trilogia e prodotti tangenti, già in pre-produzione.