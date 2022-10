Tadic: «I tifosi sono andati via prima? Se prendi sei gol è normale che non siano contenti» (Di martedì 4 ottobre 2022) Il capitano dell’Ajax, Dusan Tadic, ha parlato in conferenza dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Napoli Cos’è successo oggi? “Abbiamo fatto una brutta partita, avevamo iniziato bene con l’1-0 poi con tre errori siamo andati sull’1-3 ed è stata tutt’altra partita. Abbiamo cambiato tanti giocatori durante l’estate, ma non dev’essere una scusa: sicuramente è complicato, dobbiamo giocare di più per migliroare gli automatismi” Siamo assieme da tre mesi? “Il processo lo stiamo mettendo in piedi, lo faremo col tempo: partite così però non si possono perdere 1-6, non è possibile. Dobbiamo rivedere cosa è successo, e prenderlo come una lezione per rimetterci in piedi” Il ritorno che salterò? “Il primo giallo non c’è, non l’ho toccato. Sul secondo ho fatto fallo, ma eravamo sull’1-5” Che atmosfera c’è nello spogliatoio? “Complicato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 ottobre 2022) Il capitano dell’Ajax, Dusan, ha parlato in conferenza dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Napoli Cos’è successo oggi? “Abbiamo fatto una brutta partita, avevamo iniziato bene con l’1-0 poi con tre errori siamosull’1-3 ed è stata tutt’altra partita. Abbiamo cambiato tanti giocatori durante l’estate, ma non dev’essere una scusa: sicuramente è complicato, dobbiamo giocare di più per migliroare gli automatismi” Siamo assieme da tre mesi? “Il processo lo stiamo mettendo in piedi, lo faremo col tempo: partite così però non si posperdere 1-6, non è possibile. Dobbiamo rivedere cosa è successo, e prenderlo come una lezione per rimetterci in piedi” Il ritorno che salterò? “Il primo giallo non c’è, non l’ho toccato. Sul secondo ho fatto fallo, ma eravamo sull’1-5” Che atmosfera c’è nello spogliatoio? “Complicato ...

