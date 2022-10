Squalificati Serie A, il provvedimento all’Atalanta per i cori contro Commisso (Di martedì 4 ottobre 2022) Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in relazione agli Squalificati dell’8ª giornata del campionato di Serie A. Sono arrivate interessanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica, Napoli e Atalanta continuano a guidare la graduatoria. Momento magico anche per Lazio a Udinese, l’Inter è sempre più in crisi dopo il ko casalingo contro la Roma. La Juventus è tornata al successo. Nel frattempo è stata ufficializzata una multa pesante nei confronti dell’Atalanta per il coro nei confronti del presidente della Fiorentina: “Commisso terun”. Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 ottobre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 ottobre 2022) Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in relazione aglidell’8ª giornata del campionato diA. Sono arrivate interessanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica, Napoli e Atalanta continuano a guidare la graduatoria. Momento magico anche per Lazio a Udinese, l’Inter è sempre più in crisi dopo il ko casalingola Roma. La Juventus è tornata al successo. Nel frattempo è stata ufficializzata una multa pesante nei confronti dell’Atalanta per il coro nei confronti del presidente della Fiorentina: “terun”. Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 ottobre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. ...

