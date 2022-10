Sondaggio Swg: un elettore del M5S su due lo ha scelto “perché guidato da Giuseppe Conte” (Di martedì 4 ottobre 2022) Stando al Sondaggio Radar Swg condotto dal 28 settembre al 3 ottobre su un campione di 1200 soggetti maggiorenni interrogati sui motivi della loro scelta elettorale, è emerso che un elettore del Movimento 5 Stelle su due (il 49%) ha votato il partito pentastellato “perché guidato da Giuseppe Conte”, mentre il 23% l’ha fatto “perché è l’unico partito di sinistra”. Solo il 18% ha ammesso di aver votato il M5S “perché ha fatto proposte valide”, motivazione, questa, che sale invece al 30% per gli elettori di Azione e Italia Viva. Per quel che riguarda il Pd, invece, il 30% degli elettori ha votato i dem “per cercare di battere la destra”, il 25% “perché è un partito europeista” e il 21% (oltre 1 su 5) “perché l’ho sempre ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Stando alRadar Swg condotto dal 28 settembre al 3 ottobre su un campione di 1200 soggetti maggiorenni interrogati sui motivi della loro scelta elettorale, è emerso che undel Movimento 5 Stelle su due (il 49%) ha votato il partito pentastellato “da”, mentre il 23% l’ha fatto “è l’unico partito di sinistra”. Solo il 18% ha ammesso di aver votato il M5S “ha fatto proposte valide”, motivazione, questa, che sale invece al 30% per gli elettori di Azione e Italia Viva. Per quel che riguarda il Pd, invece, il 30% degli elettori ha votato i dem “per cercare di battere la destra”, il 25% “è un partito europeista” e il 21% (oltre 1 su 5) “l’ho sempre ...

