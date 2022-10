Reazione a Catena festeggia il 14esimo trionfo delle Tre e un Quarto grazie alla ‘relazione'

(Di martedì 4 ottobre 2022)continua a srsi assieme alle super campionesse del momento, le Tre e un. Elisa, Carolina e Letizia stanno collezionando una vittoria dopo un'altra. Nella puntata di martedì 4 ottobre, hanno firmato la loro 22esima presenza. Questa volta sono state le ‘Single Bell' a provare a minare il camminoragazze varesotte. Un trio composto da Eleonora, insegnante di scienze motorie, Saisa, infermiera, e Ilaria, istruttrice di fitness. Una sfida tutta al femminile, capace di regalare suspense e profonde emozioni. Queste new entry sono riuscite ad avere la meglio sulle Tre e un? Ci sono state nuove vincite da celebrare? Anticipiamo che il finale è stato gaudente.puntata 4 ottobre 2022, la beffa ...

andreasso1951 : @brunj75 @antonio_zirattu Sarebbero meno di Chernobyl se fosse un missile a testata nucleare, penso che la reazione… - CorriereCitta : Reazione a Catena, chi ha vinto oggi: Le tre e un quarto, parola vincente e montepremi di martedì 4 ottobre 2022 - iicgytmiwgytm : io innamorata di elisa di reazione a catena - MaxMentalist : E dovrebbe far ridere?? @GrandeFratello @GFVIP_Official ALTRO BULLISMO A CATENA ecco cosa avete scatenato, non si… - inlovewithkerem : sto vedendo reazione a catena e c’è una ragazza che somiglia a cemre baysel ???? -

... primo ospedale in Toscana e quarto in Italia, aprendo le porte così a un percorso virtuoso che ha innescato ladi consapevolezza e valorizzazione, anche a livello normativo, dell'...Alle ore 16.30, sotto il titolo "Aumento dei prezzi: unada ripercorrere all'indietro", interverrà il team di Eco Locus (formato da giovani impegnati per il miglioramento dell'...Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Questa mattina nell’auditorium della struttura, sono stati celebrati i 20 anni di Nottola osped ...Buongiorno, mentre secondo il «Times» di Londra la Russia prepara un test nucleare ai confini con l’Ucraina e Volodymyr Zelensky firma un decreto che sancisce l’impossibilità di negoziare con Vladimir ...