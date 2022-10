Rdc, sindaco Castel Volturno: “A non funzionare è l’intero impianto della misura” (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sfiduciati dal lavoro che non c’è, dai disservizi e spaventati dall’immigrazione incontrollata. Quindi, astenuti alle elezioni. A Castel Volturno, sul litorale domizio (Caserta) ha votato alle politiche il 36% degli aventi diritto. Il conto dei 29mila residenti è parziale, vanno aggiunti 20mila immigrati quasi tutti irregolari. Il dato da circoletto rosso sulla diserzione delle urne era anche prevedibile, il territorio da decenni ha imboccato un vialone senza ritorno fra prostituzione e illegalità diffusa. Il dato dell’astensione passa comunque in secondo piano rispetto al numero complessivo dei percettori del reddito di cittadinanza: sono 3.170, oltre il 10% della popolazione. Castel Volturno è stata per decenni una cittadina di seconde abitazioni, in cui i napoletani hanno investito ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sfiduciati dal lavoro che non c’è, dai disservizi e spaventati dall’immigrazione incontrollata. Quindi, astenuti alle elezioni. A, sul litorale domizio (Caserta) ha votato alle politiche il 36% degli aventi diritto. Il conto dei 29mila residenti è parziale, vanno aggiunti 20mila immigrati quasi tutti irregolari. Il dato da circoletto rosso sulla diserzione delle urne era anche prevedibile, il territorio da decenni ha imboccato un vialone senza ritorno fra prostituzione e illegalità diffusa. Il dato dell’astensione passa comunque in secondo piano rispetto al numero complessivo dei percettori del reddito di cittadinanza: sono 3.170, oltre il 10%popolazione.è stata per decenni una cittadina di seconde abitazioni, in cui i napoletani hanno investito ...

