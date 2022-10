Rabiot e il rinnovo: la firma può arrivare ma solo a due condizioni (Di martedì 4 ottobre 2022) Rabiot ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno; il centrocampista sembra poter rinnovare ma con due paletti ben precisi. L’estate della Juventus è stata caratterizzata da un vero e proprio tormentone; parliamo della situazione legata a Rabiot. Il centrocampista francese, infatti, sembrava essere ad un passo dal Manchester United prima che la trattativa venisse stoppata dalle eccessive richieste economiche del calciatore con i Red Devils che hanno virato su Casemiro. La permanenza del classe 1995 ha rallentato il mercato dei bianconeri bravi, però, a chiudere ugualmente per gli obiettivi prefissati. Tornando a Rabiot, sembra che il centrocampista possa restare anche al termine di questa stagione; ci sono, però, due condizioni. LaPresseSottolineiamo un paio di cose; la prima riguarda il contratto di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 4 ottobre 2022)ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno; il centrocampista sembra poter rinnovare ma con due paletti ben precisi. L’estate della Juventus è stata caratterizzata da un vero e proprio tormentone; parliamo della situazione legata a. Il centrocampista francese, infatti, sembrava essere ad un passo dal Manchester United prima che la trattativa venisse stoppata dalle eccessive richieste economiche del calciatore con i Red Devils che hanno virato su Casemiro. La permanenza del classe 1995 ha rallentato il mercato dei bianconeri bravi, però, a chiudere ugualmente per gli obiettivi prefissati. Tornando a, sembra che il centrocampista possa restare anche al termine di questa stagione; ci sono, però, due. LaPresseSottolineiamo un paio di cose; la prima riguarda il contratto di ...

