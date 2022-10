Omicron, allarme nuova variante Cerberus. Gli esperti: ‘Si rischia una nuova ondata’ (Di martedì 4 ottobre 2022) Da Omicron si sono aggiunte di recente nuove sottovarianti, tra cui Centaurus. Dopo quest’ultima però, potrebbero aggiungersene di altre. Il biologo canadese Ryan Gregory ha trovato le nuove sottovarianti che potrebbero diffondersi a breve nel mondo, prima tra tutte Cerberus. La sottovariante Cerberus Il biologo evoluzionista canadese Ryan Gregory ha aggiunto all’elenco Gryphon, Minotaur, Chiron, Aeterna, Typhon e Cerberus (B.Q.1.1). Proprio questa, Cerberus, sarebbe quella più temuta dagli esperti. La nuova sottovariante BQ.1.1, soprannominata Cerberus, potrebbe espandersi velocemente con una nuova ondata di contagi. Non ci sono certezze ma gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 ottobre 2022) Dasi sono aggiunte di recente nuove sottovarianti, tra cui Centaurus. Dopo quest’ultima però, potrebbero aggiungersene di altre. Il biologo canadese Ryan Gregory ha trovato le nuove sottovarianti che potrebbero diffondersi a breve nel mondo, prima tra tutte. La sottoIl biologo evoluzionista canadese Ryan Gregory ha aggiunto all’elenco Gryphon, Minotaur, Chiron, Aeterna, Typhon e(B.Q.1.1). Proprio questa,, sarebbe quella più temuta dagli. LasottoBQ.1.1, soprannominata, potrebbe espandersi velocemente con unaondata di contagi. Non ci sono certezze ma gli ...

CorriereCitta : Omicron, allarme nuova variante Cerberus. Gli esperti: ‘Si rischia una nuova ondata’ - Ale74terni : RT @wiseman31663184: Allarme di #Zaia: '#Covid sta tornando, serve la #mascherina Zaia, per favore, ne abbiamo le scatole piene! Anche la… - wiseman31663184 : Allarme di #Zaia: '#Covid sta tornando, serve la #mascherina Zaia, per favore, ne abbiamo le scatole piene! Anche… - infoitinterno : Nuove varianti covid: dopo Omicron 5, scatta l’allarme per Chiron, Minotaur e la temibile Cerberus -