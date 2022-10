No! L’intervento di Joe Biden sui vaccini anti Covid-19 e gli uragani non è del 2022 (Di martedì 4 ottobre 2022) Il passaggio dell’uragano Ian ha seminato distruzione sulle coste sud-orientali degli Stati Uniti, causando la morte di circa 64 persone nella sola Florida. Dal proprio canale Telegram, il giornalista pubblicista Davide Zedda diffonde un video del presidente americano Joe Biden dove avrebbe affermato che «contro gli uragani è indispensabile essere vaccinati per evitare qualsiasi disastro». Il video non riguarda affatto l’attuale momento storico e viene proposto per veicolare un messaggio del tutto sbagliato e fuorviante. Per chi ha fretta La clip riporta un breve intervento di Joe Biden, ma questo risulta ritagliato escludendo il reale contesto e stravolgendone il significato effettivo. L’intervento video non è attuale, ma risale al 2021 in piena campagna vaccinale anti ... Leggi su open.online (Di martedì 4 ottobre 2022) Il passaggio dell’uragano Ian ha seminato distruzione sulle coste sud-orientali degli Stati Uniti, causando la morte di circa 64 persone nella sola Florida. Dal proprio canale Telegram, il giornalista pubblicista Davide Zedda diffonde un video del presidente americano Joedove avrebbe affermato che «contro gliè indispensabile essere vaccinati per evitare qualsiasi disastro». Il video non riguarda affatto l’attuale momento storico e viene proposto per veicolare un messaggio del tutto sbagliato e fuorviante. Per chi ha fretta La clip riporta un breve intervento di Joe, ma questo risulta ritagliato escludendo il reale contesto e stravolgendone il significato effettivo.video non è attuale, ma risale al 2021 in piena campagna vaccinale...

87Fulvio : @vitalbaa Tra l'altro ricordiamo che l'opposizione in Russia (non i liberali che contano si e no il 4%), ma comunis… - giovannella58 : RT @stefanobaronti: @rulajebreal @MadameA02 …e mo’ però basta! Nessun attacco squadrista, se non il suo, il suo intervento é stato sbagliat… - rober_deraphael : RT @stefanobaronti: @rulajebreal @MadameA02 …e mo’ però basta! Nessun attacco squadrista, se non il suo, il suo intervento é stato sbagliat… - MarcoCamillieri : @StufoRobot No, non stiamo scherzando. A me, per un problema tutto sommato banale, sono volati circa 2000€ tra visi… - stefanobaronti : @rulajebreal @MadameA02 …e mo’ però basta! Nessun attacco squadrista, se non il suo, il suo intervento é stato sbag… -