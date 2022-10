Napoli-Ajax, le formazioni / Raspadori ancora titolare, gioca Olivera (Di martedì 4 ottobre 2022) Napoli-Ajax, ecco l’undici scelto da Spalletti. La sorpresa è il centravanti. Contrariamente a quanto filtrava, infatti, sarà ancora Giacomo Raspadori a giocare titolare. È la terza volta consecutiva, dopo Milan e Toro. Sarà lui a sostituire Osimhen. I due gol in Nazionale hanno cambiato la considerazione anche mediatica di Giacomino, l’avevamo anticipato. Non sceglierlo per Spalletti ora è molto più complicato. Va in panchina, dunque, il Cholito Simeone. Per il resto, è la formazione che ci si aspettava: Mathias Olivera è stato preferito a Mario Rui, così come aveva anticipato Sky Sport nel pomeriggio. Rispetto alla partita col Torino gioca dal primo minuto anche Hirving Lozano, preferito a Matteo Politano. È invece confermato il trio di centrocampo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 ottobre 2022), ecco l’undici scelto da Spalletti. La sorpresa è il centravanti. Contrariamente a quanto filtrava, infatti, saràGiacomore. È la terza volta consecutiva, dopo Milan e Toro. Sarà lui a sostituire Osimhen. I due gol in Nazionale hanno cambiato la considerazione anche mediatica di Giacomino, l’avevamo anticipato. Non sceglierlo per Spalletti ora è molto più complicato. Va in panchina, dunque, il Cholito Simeone. Per il resto, è la formazione che ci si aspettava: Mathiasè stato preferito a Mario Rui, così come aveva anticipato Sky Sport nel pomeriggio. Rispetto alla partita col Torinodal primo minuto anche Hirving Lozano, preferito a Matteo Politano. È invece confermato il trio di centrocampo ...

